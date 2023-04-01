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Гендир «Динамо»: очень разочарованы поражением от «Сочи», все вопросы — главному тренеру

Гендир «Динамо»: очень разочарованы поражением от «Сочи», все вопросы — главному тренеру
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить больше. Все вопросы задайте, пожалуйста, главному тренеру. Выводы после поражения? Все решения будем принимать в конце сезона. У нас долгосрочный проект. В игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 67-й минуте матча после подачи с углового, которую выполнил полузащитник гостей Кристиан Нобоа, счёт открыл защитник Ванья Дркушич. На 74-й минуте после успешной контратаки полузащитник «Сочи» Артём Макарчук с передачи нападающего Луки Джорджевича забил второй гол своей команды.

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