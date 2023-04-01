Полузащитник «Сочи» Нобоа: в прошлом сезоне команда была сильнее. Сейчас мы играем неровно

Футболист «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Перспективы «Сочи» при Бердыеве? У нас было тяжёлое время. Он приехал только три месяца назад. Нужно время. Прошло уже больше половины сезона, будем смотреть, что будет в следующем. Поменялся ли Бердыев? Нет! Мне не тяжело переносить его нагрузки. У «Сочи» атакующий футбол, но надо обороняться правильно, закрывать все зоны. Приходится много бегать — 12–12,5 километров.

На что может рассчитывать «Сочи»? Мы сейчас играем неровно, не так, как в прошлом сезоне: иногда плохо, иногда очень плохо. У нас молодые игроки, много травмированных, много красных карточек. В том году команда была сильнее, чем сейчас. Мы стараемся играть одинаково», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.