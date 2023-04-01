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«Жирона» вырвала победу на последних минутах игры с «Эспаньолом»: в игре два удаления

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне прошёл матч 27-го тура чемпионата Испании. Встречались команды, представляющие автономное сообщение Каталонию — «Жирона» и «Эспаньол». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Первый гол в матче пришлось ждать до 53-й минуты. Его автором стал Арнау Мартинес, переправивший мяч в ворота прекрасным ударом из-за пределов поля.

Гол Мартинеса. Видеоролик:

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На 74-й минуте «Эспаньол» сравнял благодаря упорству Мартина Брейтуэйта. Датчанин протолкнул мяч в ворота с нескольких метров после передачи Хавьера Пуадо.

Гол Брейтуэйта. Видеоролик:

Победу «Жироне» принёс ветеран команды Кристиан Стуани, реализовавший пенальти. Отметим, что в концовке матча команды получили по удалению: у «Жироны» удалился Рейниер, а у «Эспаньола» — Серхи Гомес.

Гол Стуани. Видеоролик:

«Жирона» набрала 32 очка и занимает в турнирной таблице 13-е место. «Эспаньол» (28) — 14-й.