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«Жирона» вырвала победу на последних минутах игры с «Эспаньолом»: в игре два удаления

«Жирона» вырвала победу на последних минутах игры с «Эспаньолом»: в игре два удаления
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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне прошёл матч 27-го тура чемпионата Испании. Встречались команды, представляющие автономное сообщение Каталонию — «Жирона» и «Эспаньол». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Первый гол в матче пришлось ждать до 53-й минуты. Его автором стал Арнау Мартинес, переправивший мяч в ворота прекрасным ударом из-за пределов поля.

Гол Мартинеса. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 74-й минуте «Эспаньол» сравнял благодаря упорству Мартина Брейтуэйта. Датчанин протолкнул мяч в ворота с нескольких метров после передачи Хавьера Пуадо.

Гол Брейтуэйта. Видеоролик:

Победу «Жироне» принёс ветеран команды Кристиан Стуани, реализовавший пенальти. Отметим, что в концовке матча команды получили по удалению: у «Жироны» удалился Рейниер, а у «Эспаньола» — Серхи Гомес.

Гол Стуани. Видеоролик:

«Жирона» набрала 32 очка и занимает в турнирной таблице 13-е место. «Эспаньол» (28) — 14-й.

Испания - Примера. 27-й тур
01 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Мартинес – 53'   1:1 Брейтуэйт – 74'   2:1 Стуани – 88'
Удаления: Рейниер – 71' / Гомес – 83'
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