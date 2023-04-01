«Спартак» — «Ахмат»: первый тайм завершился безголевой ничьей
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).
По итогам первого тайма команды так и не смогли открыть счёт в игре (0:0). Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 0
Ахмат
Грозный
В первые минуты встречи игра проходила на встречных курсах, однако ближе к концовке первого тайма красно-белым удалось полностью захватить инициативу. Стоит также отметить, что по ходу первых 45 минут в ворота обеих команд мог быть назначен пенальти — судья смотрел видеоповтор в каждом из спорных моментов, но так и не указал на «точку».
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