«Спартак» — «Ахмат»: первый тайм завершился безголевой ничьей

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

По итогам первого тайма команды так и не смогли открыть счёт в игре (0:0). Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первые минуты встречи игра проходила на встречных курсах, однако ближе к концовке первого тайма красно-белым удалось полностью захватить инициативу. Стоит также отметить, что по ходу первых 45 минут в ворота обеих команд мог быть назначен пенальти — судья смотрел видеоповтор в каждом из спорных моментов, но так и не указал на «точку».