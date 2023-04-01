Джанаев получил красную, Маликов пробил по мячу. Яркие фото с «Динамо» — «Сочи»

1 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Сочи». Победу со счётом 2:0 одержали гости встречи.
Уже на 24-й минуте матча «Сочи» остался в меньшинстве: голкипер Сослан Джанаев получил красную карточку за нарушение правил в штрафной на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове. Место в воротах гостей занял Денис Адамов, который отразил пенальти в исполнении Даниила Фомина.
На 67-й минуте после подачи с углового, которую выполнил полузащитник Кристиан Нобоа, счёт открыл защитник «Сочи» Ванья Дркушич. На 74-й минуте после успешной контратаки полузащитник Артём Макарчук с передачи нападающего Луки Джорджевича удвоил преимущество гостей.
Лучшие фото с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 1 апреля 2023
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