Джанаев получил красную, Маликов пробил по мячу. Яркие фото с «Динамо» — «Сочи»

1 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Сочи». Победу со счётом 2:0 одержали гости встречи.

Уже на 24-й минуте матча «Сочи» остался в меньшинстве: голкипер Сослан Джанаев получил красную карточку за нарушение правил в штрафной на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове. Место в воротах гостей занял Денис Адамов, который отразил пенальти в исполнении Даниила Фомина.

На 67-й минуте после подачи с углового, которую выполнил полузащитник Кристиан Нобоа, счёт открыл защитник «Сочи» Ванья Дркушич. На 74-й минуте после успешной контратаки полузащитник Артём Макарчук с передачи нападающего Луки Джорджевича удвоил преимущество гостей.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.