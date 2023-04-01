«Ростов», со скандалом уволивший агронома, показал состояние газона на «Ростов Арене»

Пресс-служба «Ростова» в своём телеграм-канале опубликовала видео, на котором показала текущее состояние газона на домашней «Ростов Арене». Ранее клуб уволил Альберта Ченибалаяна — агронома, который с 2000-х годов работал над газонами. Уход специалиста был связан со словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего состояние поля на стадионе.

Ченибалаян в ответ выразил недоумение по поводу слов наставника сборной России, заявив, что тот обвинил его из-за своего поражения. Ченибалаян рассказал о своём большом опыте подготовки газона к матчам под эгидой УЕФА, различным мероприятиям.

Завтра, 2 апреля, «Ростов» проведёт матч на домашнем стадионе. Соперником станет московское «Динамо». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.