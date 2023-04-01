Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов», со скандалом уволивший агронома, показал состояние газона на «Ростов Арене»

«Ростов», со скандалом уволивший агронома, показал состояние газона на «Ростов Арене»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Ростова» в своём телеграм-канале опубликовала видео, на котором показала текущее состояние газона на домашней «Ростов Арене». Ранее клуб уволил Альберта Ченибалаяна — агронома, который с 2000-х годов работал над газонами. Уход специалиста был связан со словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего состояние поля на стадионе.

Ченибалаян в ответ выразил недоумение по поводу слов наставника сборной России, заявив, что тот обвинил его из-за своего поражения. Ченибалаян рассказал о своём большом опыте подготовки газона к матчам под эгидой УЕФА, различным мероприятиям.

Завтра, 2 апреля, «Ростов» проведёт матч на домашнем стадионе. Соперником станет московское «Динамо». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Материалы по теме
Эксклюзив
Уволенный агроном «Ростов Арены»: Карпин решил, что он великий. Пусть сам поле делает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023