Эвра — о капитанстве Мбаппе в сборной: нужно поддерживать Килиана, он такой, какой есть

Бывший французский защитник Патрис Эвра прокомментировал назначение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

«Думаю, мы все должны поддерживать Мбаппе. Он выбран капитаном, он такой, какой есть, и не изменится. Гризманн более опытный, но разве Дешам не анализирует другие факторы? Вот почему я говорю, что работа Дешама в сборной Франции только начинается: он рассчитывает на Мбаппе как на капитана в ближайшие десять лет и не хочет ничего менять.

Когда я был игроком, я сказал Дешаму, что мне не нужна повязка, чтобы вести себя как капитан, как лидер. Думаю, что мы придаём большое значение этой повязке во Франции. Но единственный настоящий капитан всех команд, которые тренирует Дидье Дешам… – это сам Дидье Дешам. Он словно дирижёр», — сказал Эвра в интервью RMC Sport.