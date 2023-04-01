Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эвра — о капитанстве Мбаппе в сборной: нужно поддерживать Килиана, он такой, какой есть

Эвра — о капитанстве Мбаппе в сборной: нужно поддерживать Килиана, он такой, какой есть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший французский защитник Патрис Эвра прокомментировал назначение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

«Думаю, мы все должны поддерживать Мбаппе. Он выбран капитаном, он такой, какой есть, и не изменится. Гризманн более опытный, но разве Дешам не анализирует другие факторы? Вот почему я говорю, что работа Дешама в сборной Франции только начинается: он рассчитывает на Мбаппе как на капитана в ближайшие десять лет и не хочет ничего менять.

Когда я был игроком, я сказал Дешаму, что мне не нужна повязка, чтобы вести себя как капитан, как лидер. Думаю, что мы придаём большое значение этой повязке во Франции. Но единственный настоящий капитан всех команд, которые тренирует Дидье Дешам… – это сам Дидье Дешам. Он словно дирижёр», — сказал Эвра в интервью RMC Sport.

Материалы по теме
Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе и недовольством Гризманна в сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023