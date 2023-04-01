Булыкин: могу поаплодировать руководству «Локо». Мотивацию Дзюбы направили в нужное русло

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив».

«У него сверхмотивация. Меня больше поражает, как новому руководству «Локомотива» удалось стабилизировать ситуацию и вывести команду на хороший уровень. Можно смело поаплодировать руководству, тренеру и сделанным трансферам.

Мотивацию Дзюбы направили в нужное русло. Команда действует очень хорошо, тренер Галактионов тоже хорошо поработал. Могу поаплодировать «Локомотиву» и Дзюбе в том числе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба забил шесть голов в первых четырёх матчах в Российской Премьер-Лиге за «Локомотив», чем помог железнодорожникам выиграть эти матчи.