Булыкин: могу поаплодировать руководству «Локо». Мотивацию Дзюбы направили в нужное русло
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив».
«У него сверхмотивация. Меня больше поражает, как новому руководству «Локомотива» удалось стабилизировать ситуацию и вывести команду на хороший уровень. Можно смело поаплодировать руководству, тренеру и сделанным трансферам.
Мотивацию Дзюбы направили в нужное русло. Команда действует очень хорошо, тренер Галактионов тоже хорошо поработал. Могу поаплодировать «Локомотиву» и Дзюбе в том числе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Дзюба забил шесть голов в первых четырёх матчах в Российской Премьер-Лиге за «Локомотив», чем помог железнодорожникам выиграть эти матчи.
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