Правильно ли судья не назначил пенальти в ворота «Спартака» и «Ахмата»?

«Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе по поводу спорного момента, произошедшего в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». В первом тайме главный судья Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота обеих команд. Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что 11-метровый в пользу «Спартака» был, но в ворота красно-белых он не назначен правильно.

Предлагаем вам оценить действия Алексея Сухого в этом эпизоде. Должны ли были быть пенальти в ворота обеих команд в первом тайме?

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За 20 матчей красно-белые набрали в чемпионате России 40 очков и идут в турнирной таблице на третьем месте. У «Ахмата» 32 очка и шестая строчка.