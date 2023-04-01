«Спартак» дома сыграл вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).
По итогам 90 минут основного времени и пяти добавленных команды так и не смогли отметиться забитыми мячами. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.
В первые минуты встречи игра проходила на встречных курсах, однако ближе к концовке первого тайма красно-белым удалось полностью захватить инициативу.
Стоит также отметить, что по ходу первых 45 минут в ворота обеих команд мог быть назначен пенальти — судья смотрел видеоповтор в каждом из спорных моментов, но так и не указал на «точку».
Во втором тайме игроки «Спартака» продолжали доминировать, владея мячом большую часть игрового времени, но так и не смогли реализовать созданные моменты.
- 1 апреля 2023
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:26
-
18:11
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:31
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:30