«Спартак» дома сыграл вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

По итогам 90 минут основного времени и пяти добавленных команды так и не смогли отметиться забитыми мячами. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.

В первые минуты встречи игра проходила на встречных курсах, однако ближе к концовке первого тайма красно-белым удалось полностью захватить инициативу.

Стоит также отметить, что по ходу первых 45 минут в ворота обеих команд мог быть назначен пенальти — судья смотрел видеоповтор в каждом из спорных моментов, но так и не указал на «точку».

Во втором тайме игроки «Спартака» продолжали доминировать, владея мячом большую часть игрового времени, но так и не смогли реализовать созданные моменты.