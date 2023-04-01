Радимов: судья мешает «Спартаку» развивать атаки в матче с «Ахматом», это вредит игрокам
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился наблюдением по первому тайму матча «Спартак» — «Ахмат» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Судья мешает «Спартаку» развивать атаки! Неочевидное наблюдение, которое бросилось в глаза по первому тайму матча «Спартак» — «Ахмат». Главный арбитр постоянно оказывается в тех зонах, в которые открываются игроки красно-белых под развитие атаки, особенно когда речь про позиционное нападение. Такое присутствие там вредит, мешает и раздражает игроков. Ещё по игровой карьере помню, как бесился в таких случаях и просил арбитра отойти!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Ахмат», проходящей на «Открытие Банк Арене».
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