Главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал ничью со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о ничьей со «Спартаком» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Непривычно, чтобы моя команда оборонялась так много. Но есть объективные и субъективные причины, почему так получилось, «Спартак» был хорош, нам было сложно. По гамбургскому счёту — ничьей довольны, доволен тем, как отработали в обороне.
Сегодня не было Лечи Садулаева, это тоже сказалось. Мы начали матч правильно, владели инициативой. Но были проблемы с доставкой мяча. Возможно, не угадали с составом. Результатом доволен, игрой нет», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Ахмат» набрал 33 очка и продолжает оставаться на шестой строчке турнирной таблицы.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:26
-
18:11
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:31
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:30
Партнерский контент