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Главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал ничью со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал ничью со «Спартаком»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о ничьей со «Спартаком» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Непривычно, чтобы моя команда оборонялась так много. Но есть объективные и субъективные причины, почему так получилось, «Спартак» был хорош, нам было сложно. По гамбургскому счёту — ничьей довольны, доволен тем, как отработали в обороне.

Сегодня не было Лечи Садулаева, это тоже сказалось. Мы начали матч правильно, владели инициативой. Но были проблемы с доставкой мяча. Возможно, не угадали с составом. Результатом доволен, игрой нет», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ахмат» набрал 33 очка и продолжает оставаться на шестой строчке турнирной таблицы.

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