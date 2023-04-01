Тренер «Ахмата» Ташуев: при Абаскале «Спартак» похож на «Спартак». Он хорошо работает

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после безголевой ничьей в очном противостоянии в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Впечатляет меня ли меня работа Абаскаля? Меня впечатляют мои дети. Но это хорошая работа тренера, у «Спартака» есть организованный хаос. Этот «Спартак» похож именно на «Спартак». Мы тоже стремимся к такому качества футбола — иногда получается, иногда нет», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По прошествии 21 тура «Ахмат» набрал 33 очка и продолжает оставаться на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 41 набранным очком занимает 3-е место.