Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с травмой Квинси Промеса

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с травмой нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Промес провёл полную тренировку, был готов выйти на поле, но почувствовал дискомфорт, когда вышел на поле. Скоро поймём, что это за повреждение», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Промес, появившийся на поле в перерыве матча, получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 51-й минуте. Вместо него на замену вышел Кейта Бальде.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 21 игры.