Абаскаль: уверен, что «Спартак» найдёт нужное отношение к игре в следующих матчах
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своих подопечных в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).
«Я доволен вовлечённостью команды в матч, доволен желанием. Психологически в этом сезоне мы ещё не были в таких тяжёлых ситуациях. Мы контролировали игру в обеих фазах, шли вперёд. Я уверен, что в предстоящих матчах мы найдём нужное отношение, забьём гол, который принесёт нам победу», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, имея в своём активе 41 набранное очко после 21 матча. В следующем туре красно-белые сыграют с «Динамо».
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