Зобнин: о битве «Спартака» за титул говорили журналисты. Нам нужно забивать, набирать очки

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничьей с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Надо забивать моменты. Имеем моменты в каждой игре и не забиваем. Нужно забивать — если забиваешь, то выигрываешь.

О том, что мы боремся за чемпионство, говорили журналисты. Мы идём от игры к игре. Не думаем ни о чемпионстве, ни о чём. Нужно набирать очки», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» потерял очки во второй игре чемпионата России подряд. Ранее «Спартак» на своём поле обыграл «Оренбург» (2:0). В следующем туре красно-белые сыграют с «Динамо» (8 апреля). В нынешнем сезоне Зобнин в 31 матче забил четыре гола и отдал две результативные передачи.