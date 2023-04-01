Зобнин: о битве «Спартака» за титул говорили журналисты. Нам нужно забивать, набирать очки
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничьей с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Надо забивать моменты. Имеем моменты в каждой игре и не забиваем. Нужно забивать — если забиваешь, то выигрываешь.
О том, что мы боремся за чемпионство, говорили журналисты. Мы идём от игры к игре. Не думаем ни о чемпионстве, ни о чём. Нужно набирать очки», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Спартак» потерял очки во второй игре чемпионата России подряд. Ранее «Спартак» на своём поле обыграл «Оренбург» (2:0). В следующем туре красно-белые сыграют с «Динамо» (8 апреля). В нынешнем сезоне Зобнин в 31 матче забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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