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«Бавария» — «Боруссия»: Юпамекано вывел хозяев вперёд ударом со своей половины поля

«Бавария» — «Боруссия»: Юпамекано вывел хозяев вперёд ударом со своей половины поля
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На «Альянц-Арене» продолжается матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» принимает дортмундскую «Боруссию». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Баварии».

Германия - Бундеслига. 26-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
3 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кобель – 13'   2:0 Мюллер – 18'   3:0 Мюллер – 24'

На 13-й минуте Деотшанкюль Юпамекано пробил в сторону ворот с центра поля, после чего вратарь «Боруссии» Грегор Кобель промахнулся ногой мимо мяча.

Матч соперников в 9-м туре Бундеслиги текущего сезона завершился вничью 2:2. Забитыми мячами отметились Леон Горецка и Лерой Зане в составе «Баварии» и Юссуфа Мукоко и Антони Модест в составе «Боруссии», которая смогла отыграться со счёта 0:2 на 95-й минуте.

«Боруссия» и «Бавария» после 25 сыгранных матчей занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги соответственно. Соперников разделяет одно очко.

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