Хлусевич: разговаривал с Промесом о травме. Что на самом деле случилось, не скажу
Поделиться
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о травме нападающего команды Квинси Промеса. Нидерландец появился на поле в перерыве матча с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги, но покинул его уже через пять минут.
«Травма Квинси? Даже не знаю, насколько сильно, что там случилось. Сейчас разговаривал с Квинси, но не скажу, что на самом деле случилось. Что касется Мозеса и Бальде, когда они вышли, было тоже много моментов», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
31-летний Квинси Промес в 30 матчах нынешнего сезона забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Динамо» (8 апреля).
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:06
-
20:02
-
20:01
-
19:57
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:51
-
19:50
-
19:49
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:23
-
19:21
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:59
Партнерский контент