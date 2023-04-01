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Хлусевич: разговаривал с Промесом о травме. Что на самом деле случилось, не скажу

Хлусевич: разговаривал с Промесом о травме. Что на самом деле случилось, не скажу
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о травме нападающего команды Квинси Промеса. Нидерландец появился на поле в перерыве матча с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги, но покинул его уже через пять минут.

«Травма Квинси? Даже не знаю, насколько сильно, что там случилось. Сейчас разговаривал с Квинси, но не скажу, что на самом деле случилось. Что касется Мозеса и Бальде, когда они вышли, было тоже много моментов», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

31-летний Квинси Промес в 30 матчах нынешнего сезона забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Динамо» (8 апреля).

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