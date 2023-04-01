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Роман Зобнин рассказал, почему отказался от игры за сборную России

Роман Зобнин рассказал, почему отказался от игры за сборную России
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему отказался от выступлений за сборную России.

«У нас нет тревоги, нам надо к «Уралу» готовиться. Вопрос по сборной мы решим с Карпиным. У меня было достаточно много травм. Конечно, каждая игра доставляет мне болевые ощущения. Не играю в сборной, чтобы продлить футбольную карьеру. С Карпиным поговорим. Но нет такого, что я не буду ездить в сборную, пока она будет забанена», — рассказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В марте сборная России провела два товарищеских матча с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от марта 2022 года. Это отстранение бессрочное.

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