«Бавария» — «Боруссия» Д: Мюллер удвоил преимущество хозяев

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На «Альянц-Арене» продолжается матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» принимает дортмундскую «Боруссию». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Баварии».

На 13-й минуте Деотшанкюль Юпамекано пробил в сторону ворот с центра поля, после чего вратарь «Боруссии» Грегор Кобель промахнулся ногой мимо мяча. Спустя пять минут Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев.

Матч соперников в 9-м туре Бундеслиги текущего сезона завершился вничью 2:2. Забитыми мячами отметились Леон Горецка и Лерой Зане в составе «Баварии» и Юссуфа Мукоко и Антони Модест в составе «Боруссии», которая смогла отыграться со счёта 0:2 на 95-й минуте.

«Боруссия» и «Бавария» после 25 сыгранных матчей занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги соответственно. Соперников разделяет одно очко.