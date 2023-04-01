Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бальде: «Спартак» с «Ахматом» заслуживал большего. Мы виноваты сами

Бальде: «Спартак» с «Ахматом» заслуживал большего. Мы виноваты сами
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался после безголевой ничьей с «Ахматом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы заслуживали большего. Возможно, в первом тайме не так хорошо сыграли. У нас были моменты — жаль, что их не реализовали. Так получилось

Виноваты мы сами. Во втором тайме вышло достаточно много нападающих: я, Виктор Мозес, Зиньковский. Где-то нам не повезло, где-то сами недоработали. Надо работать», — передает слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

По прошествии 21 тура «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер Лиги, выше находится «Ростов» (41, матч в запасе), а на первом месте «Зенит» (48).

В следующей встрече «Спартак» сыграет с «Уралом» в ответном матче Фонбет Кубка России, а затем встретится с «Динамо» в РПЛ (8 апреля).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023