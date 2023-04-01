Бальде: «Спартак» с «Ахматом» заслуживал большего. Мы виноваты сами

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался после безголевой ничьей с «Ахматом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы заслуживали большего. Возможно, в первом тайме не так хорошо сыграли. У нас были моменты — жаль, что их не реализовали. Так получилось

Виноваты мы сами. Во втором тайме вышло достаточно много нападающих: я, Виктор Мозес, Зиньковский. Где-то нам не повезло, где-то сами недоработали. Надо работать», — передает слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

По прошествии 21 тура «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер Лиги, выше находится «Ростов» (41, матч в запасе), а на первом месте «Зенит» (48).

В следующей встрече «Спартак» сыграет с «Уралом» в ответном матче Фонбет Кубка России, а затем встретится с «Динамо» в РПЛ (8 апреля).