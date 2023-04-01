Бальде: надо показать, на что способен. Люди увидят, я достоин приносить пользу «Спартаку»
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о своей ситуации в команде.
«Я работаю очень тщательно. Зимой хорошо поработал на сборе. Сейчас работаю над тем, чтобы поддерживать свою форму. Чувствую себя хорошо. Надо показать, на что способен. Если я это покажу, то люди увидят, что я достоин играть и приносить пользу «Спартаку», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
28-летний Бальде выступает за «Спартак» с лета 2022 года, когда перешёл в команду на правах свободного агента. Сенегальский футболист пропустил несколько месяцев из-за отстранения по допинговому делу, которое тянулось со времён его выступлений в Италии.
В нынешнем сезоне Бальде в пяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.
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