Кейта Бальде ответил на вопрос, доволен ли он своим игровым временем в «Спартаке»
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался о своём игровом времени в команде.
«Доволен ли игровым временем? Возможно, мне хотелось бы играть больше. Но самое главное — это команда и результат. Мы все работаем на командный результат. Выходишь ты на пять минут, на 45 или на 90 — это неважно. Главное, чтобы все приносили пользу», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
По прошествии 21 тура «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, выше находится «Ростов» (41, матч в запасе), а на первом месте «Зенит» (48).
В следующей встрече «Спартак» сыграет с «Уралом» в ответном матче Фонбет Кубка России, а затем встретится с «Динамо» в РПЛ (8 апреля).
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