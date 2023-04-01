Нападающий «Спартака» Бальде: следующее интервью попробую дать на русском языке
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде признался, что попробует дать следующее интервью на русском языке.
«Уровень моего русского? Следующее интервью попробую дать на русском языке», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
28-летний Кейта Бальде стал игроком «Спартака» в августе 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента и подписав контракт до лета 2025 года. В пяти матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России сенегалец не отметился результативными действиями.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Динамо» (8 апреля), но перед этим проведёт ответный матч с «Уралом» в Фонбет Кубке России. Игра состоится в Екатеринбурге 4 апреля. Первая закончилась со счётом 1:1.
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