Нападающий «Спартака» Бальде: следующее интервью попробую дать на русском языке

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде признался, что попробует дать следующее интервью на русском языке.

«Уровень моего русского? Следующее интервью попробую дать на русском языке», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

28-летний Кейта Бальде стал игроком «Спартака» в августе 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента и подписав контракт до лета 2025 года. В пяти матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России сенегалец не отметился результативными действиями.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Динамо» (8 апреля), но перед этим проведёт ответный матч с «Уралом» в Фонбет Кубке России. Игра состоится в Екатеринбурге 4 апреля. Первая закончилась со счётом 1:1.