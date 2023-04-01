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Вратарь «Ахмата» Шелия: матч со «Спартаком» — одна из лучших моих игр

Вратарь «Ахмата» Шелия: матч со «Спартаком» — одна из лучших моих игр
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал своё выступление в матче со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Одна из лучших игр моих. Тяжело сказать. Наверное, входит в двадцатку лучших. Есть ли особая мотивация? Мне кажется, привлечение болельщиков. Приятно играть, когда «Спартак» гонит — это адреналин, энергия, эмоции», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

34-летний Шелия выступает за команду из Грозного с августа 2020 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 25 матчах, в которых пропустил 35 голов и четырежды сыграл «на ноль». Соглашение между Шелией и «Ахматом» рассчитано до окончания сезона.

В следующем туре «Ахмат» встретится с «Уралом» дома (8 апреля).

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