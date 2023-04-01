Мостовой: «Спартак» играл лучше. Но «Ахмат» оборонялся мужественно и заслужил ничью

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0).

«Я говорил, что «Спартак» выиграет в один мяч. По игре они и были лучше, имели моментов больше. Однако мяч не шёл в ворота. Нужно отметить вратаря «Ахмата» Шелию.

«Ахмат» практически всё время думал об обороне. Они обычно имеют подходы, а тут сели. Но «Ахмат» оборонялся мужественно и заслужил это очко. Теперь все будут смотреть на «Зенит»: увеличится отрыв или нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По прошествии 21 тура «Спартак» с 41 набранным очком занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» набрал 33 очка и продолжает оставаться на шестой строчке. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 баллов в 20 матчах.