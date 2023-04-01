«Бавария» — «Боруссия» Д: хозяева забили четвёртый гол

На «Альянц-Арене» продолжается матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» принимает дортмундскую «Боруссию». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу «Баварии».
На 13-й минуте Деотшанкюль Юпамекано пробил в сторону ворот с центра поля, после чего вратарь «Боруссии» Грегор Кобель промахнулся ногой мимо мяча. Спустя пять минут Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев, а на 23-й минуте довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма Кингсли Коман забил четвёртый гол.
Матч соперников в 9-м туре Бундеслиги текущего сезона завершился вничью 2:2. Забитыми мячами отметились Леон Горецка и Лерой Зане в составе «Баварии» и Юссуфа Мукоко и Антони Модест в составе «Боруссии», которая смогла отыграться со счёта 0:2 на 95-й минуте.
«Боруссия» и «Бавария» после 25 сыгранных матчей занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги соответственно. Соперников разделяет одно очко.
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