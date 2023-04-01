Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Боруссия» Д: хозяева забили четвёртый гол

«Бавария» — «Боруссия» Д: хозяева забили четвёртый гол
Аудио-версия:
Комментарии

На «Альянц-Арене» продолжается матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» принимает дортмундскую «Боруссию». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу «Баварии».

Германия - Бундеслига. 26-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кобель – 13'   2:0 Мюллер – 18'   3:0 Мюллер – 23'   4:0 Коман – 50'   4:1 Джан – 72'   4:2 Мален – 90'

На 13-й минуте Деотшанкюль Юпамекано пробил в сторону ворот с центра поля, после чего вратарь «Боруссии» Грегор Кобель промахнулся ногой мимо мяча. Спустя пять минут Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев, а на 23-й минуте довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма Кингсли Коман забил четвёртый гол.

Матч соперников в 9-м туре Бундеслиги текущего сезона завершился вничью 2:2. Забитыми мячами отметились Леон Горецка и Лерой Зане в составе «Баварии» и Юссуфа Мукоко и Антони Модест в составе «Боруссии», которая смогла отыграться со счёта 0:2 на 95-й минуте.

«Боруссия» и «Бавария» после 25 сыгранных матчей занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги соответственно. Соперников разделяет одно очко.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кобель – 13'   2:0 Мюллер – 18'   3:0 Мюллер – 23'   4:0 Коман – 50'   4:1 Джан – 72'   4:2 Мален – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023