Видеообзор матча «Спартак» — «Ахмат»

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).
По итогам 90 минут основного времени и пяти добавленных команды так и не смогли отметиться забитыми мячами. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.
В первые минуты встречи игра проходила на встречных курсах, однако ближе к концовке первого тайма красно-белым удалось полностью захватить инициативу.
Стоит также отметить, что по ходу первых 45 минут в ворота обеих команд мог быть назначен пенальти — судья смотрел видеоповтор в каждом из спорных моментов, но так и не указал на «точку».
Во втором тайме игроки «Спартака» продолжали доминировать, владея мячом большую часть игрового времени, но так и не смогли реализовать созданные моменты.
- 1 апреля 2023
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