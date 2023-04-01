Хаджи: ничья «Спартака» в матче с «Ахматом» — удручающий результат. «Зенит» уходит в отрыв

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о ничьей команды с «Ахматом» (0:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Удручающий результат. Хотелось выиграть, но что-то пошло не так. Хотя преимущество было наше во временных отрезках, однако моментов было маловато. Мог судья помочь — хотя бы один пенальти дать.

Я так и знал, что эта пауза плохо отразится на «Спартаке». Когда уезжают и приезжают ребята, то все немного разобраны. Одни возомнили себе, что они гениальные, раз в сборную попали. Другие обиделись, что не попали. Была отстроена хорошая игра, а сегодня не было видно, чего хотят футболисты.

Да, отдача хорошая — претензий нет. Но игры не было. Мы не лёгкой атлетикой занимаемся, а футболом. Надо придумывать что-то оригинальное и забивать голы. Думаю, тренеры разберутся. Но «Зенит» уходит в отрыв. Падать духом не надо. Есть шанс выигрывать Кубок России. Грустно, что такой результат. Были хорошие ожидания», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.