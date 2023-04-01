«Бавария» обыграла «Боруссию» Д в дебютном матче Томаса Тухеля

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» принимала на «Альянц-Арене» дортмундскую «Боруссию». Матч стал для Томаса Тухеля дебютным в качестве главного тренера мюнхенцев. «Бавария» одержала победу со счётом 4:2.
На 13-й минуте Деотшанкюль Юпамекано пробил в сторону ворот с центра поля, после чего вратарь «Боруссии» Грегор Кобель промахнулся ногой мимо мяча. Спустя пять минут Мюллер удвоил преимущество хозяев, а на 23-й минуте довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма Кингсли Коман забил четвёртый гол, а на 72-й минуте Эмре Джан отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 90-й минуте Дониэлл Маллен отыграл ещё один мяч.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 55 очков. Дортмундская «Боруссия» находится на втором месте с 53 очками.
- 1 апреля 2023
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