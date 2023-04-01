Иван Сергеев признан лучшим игроком в матче «Зенита» с «Уралом»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев был признан лучшим игроком матча 21‑го тура Российской Премьер‑Лиги с «Уралом».
Встреча проходившая сегодня, 1 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт‑Петербурге, завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0. Иван Сергеев вышел на замену на 68‑й минуте и оформил дубль. На 76-й минуте нападающий открыл счёт в матче, отметившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга. Спустя 10 минут Сергеев откликнулся на прострельную передачу Дугласа Сантоса и записал на свой счёт второй забитый мяч в матче.
По прошествии 21 тура команда Сергея Семака с 51 очком возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.
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