Евгений Бушманов высказался о безголевой ничьей «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший футболист «Спартака Евгений Бушманов высказался о безголевой ничьей красно-белых в матче с «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).
«Спартак» играл с большим преимуществом, на протяжении всего матча оказывал давление на ворота «Ахмата». Не скажу, что много было стопроцентных моментов, но моменты были, чтобы забить. Нужно отметить Шелию — он выручил пару раз.
В целом «Ахмат» оборонялся самоотверженно. Наверное, футболисты «Спартака» расстроились. Они хотели выиграть — это было видно. Не получилось, так бывает», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По прошествии 21 тура «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер Лиги, выше находится «Ростов» (41, матч в запасе), а на первом месте «Зенит» (48).
- 1 апреля 2023
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