Александр Мостовой: полное безобразие в «Динамо». Так играть нельзя — это просто ужас

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Динамовцы играли в большинстве с 25-й минуты, но затем не забили пенальти и пропустили дважды.

«Полное безобразие в стане бело-голубых. Когда тебе дают пенальти и ещё удаляют игрока, то играть вот так нельзя! Полтора момента за весь матч — это просто ужас. По итогам игры в каких-то моментах статистика была лучше у «Сочи».

Так нельзя играть, когда претендуешь на тройку. Нобоа в 39 лет был свежее 23-летних футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» с 35 очками остаётся на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» (31) — восьмой.