Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: полное безобразие в «Динамо». Так играть нельзя — это просто ужас

Александр Мостовой: полное безобразие в «Динамо». Так играть нельзя — это просто ужас
Комментарии

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Динамовцы играли в большинстве с 25-й минуты, но затем не забили пенальти и пропустили дважды.

«Полное безобразие в стане бело-голубых. Когда тебе дают пенальти и ещё удаляют игрока, то играть вот так нельзя! Полтора момента за весь матч — это просто ужас. По итогам игры в каких-то моментах статистика была лучше у «Сочи».

Так нельзя играть, когда претендуешь на тройку. Нобоа в 39 лет был свежее 23-летних футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» с 35 очками остаётся на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» (31) — восьмой.

Материалы по теме
Вратарь «Сочи» героически вышел на замену, и команда Бердыева неожиданно победила «Динамо»
Видео
Вратарь «Сочи» героически вышел на замену, и команда Бердыева неожиданно победила «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023