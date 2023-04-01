Александр Мостовой: полное безобразие в «Динамо». Так играть нельзя — это просто ужас
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Динамовцы играли в большинстве с 25-й минуты, но затем не забили пенальти и пропустили дважды.
«Полное безобразие в стане бело-голубых. Когда тебе дают пенальти и ещё удаляют игрока, то играть вот так нельзя! Полтора момента за весь матч — это просто ужас. По итогам игры в каких-то моментах статистика была лучше у «Сочи».
Так нельзя играть, когда претендуешь на тройку. Нобоа в 39 лет был свежее 23-летних футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Динамо» с 35 очками остаётся на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» (31) — восьмой.
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