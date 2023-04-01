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Видеообзор матча «Зенит» — «Урал»

Видеообзор матча «Зенит» — «Урал»
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Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

С самого начала матча игроки «Зенита» ожидаемо владели преимуществом, но в стартовые 45 минут так и не смогли поразить ворота Ильи Помазуна. Первая половина встречи завершилась со счётом 0:0.

Во втором тайме хозяева продолжили наседать на ворота соперника. На 76-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в матче, отметившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга.

На 87-й минуте нападающий санкт-петербургской команды смог оформить дубль, откликнувшись на передачу Дугласа Сантоса.

По прошествии 21 тура команда Сергея Семака с 51 очком возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.

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