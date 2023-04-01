Автобус «Ливерпуля» атаковали после игры с «Манчестер Сити»

Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после игры с «Манчестер Сити» в рамках 29-го тура АПЛ (1:4), сообщает The Sun.

По сообщениям источника, автобус, на котором мерсисайдцы возвращались домой после игры, подвергся нападению и был повреждён. Сообщается, что в окно транспортного средства был брошен кирпич, в результате чего пострадал один из представителей тренерского штаба. Полиция начала расследование данного инцидента.

«Манчестер Сити» также не остался в стороне и выступил с заявлением относительно данного происшествия.

«Манчестер Сити» был проинформирован о том, что один из сотрудников «Ливерпуля» получил повреждения на обратном пути после сегодняшней игры. Как мы понимаем, в сторону автобуса команды в жилом районе был брошен какой-то предмет.

Инциденты такого рода абсолютно неприемлемы, и мы решительно осуждаем действия ответственных за это лиц. Мы полностью поддержим расследование этого инцидента полицией Большого Манчестера любым возможным для нас способом.

Кроме того, клуб разочарован тем, что во время сегодняшней игры услышал неуместные выкрики от домашних болельщиков. Мы сожалеем о любом оскорблении, которое могли нанести эти выкрики, и будем продолжать работать, чтобы искоренить подобные проявления ненависти на наших матчах», – говорится в заявлении.