«Цвет моих ногтей подходит». Футболистка «Челси» опубликовала снимок окровавленного лица

Полузащитнице «Челси» Мелани Лойпольц разбили нос по ходу матча четвертьфинала женской Лиги чемпионов с «Лионом». 28-летняя футболистка опубликовала на своей странице в социальной сети своё окровавленное лицо, пошутив на тему маникюра.

Фото: соцсети Лойпольц

«По крайней мере, цвет моих ногтей подходит», — написала Лойпольц.

Лойпольц — воспитанница «Фрайбурга». С 2014 по 2020 год она выступала за мюнхенскую «Баварию», а сейчас третий сезон проводит в составе лондонского «Челси». С 2013 года Лойпольц привлекается к матчам сборной Германии, дебют Мелани состоялся в матче с командой России (9:0) в отборочном турнире к чемпионату мира.

В составе сборной Германии Лойпольц выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы. Также на её счету по две победы в чемпионатах Англии и Германии.