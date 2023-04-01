«Цвет моих ногтей подходит». Футболистка «Челси» опубликовала снимок окровавленного лица

Полузащитнице «Челси» Мелани Лойпольц разбили нос по ходу матча четвертьфинала женской Лиги чемпионов с «Лионом». 28-летняя футболистка опубликовала на своей странице в социальной сети своё окровавленное лицо, пошутив на тему маникюра.
Фото: соцсети Лойпольц
«По крайней мере, цвет моих ногтей подходит», — написала Лойпольц.
Лойпольц — воспитанница «Фрайбурга». С 2014 по 2020 год она выступала за мюнхенскую «Баварию», а сейчас третий сезон проводит в составе лондонского «Челси». С 2013 года Лойпольц привлекается к матчам сборной Германии, дебют Мелани состоялся в матче с командой России (9:0) в отборочном турнире к чемпионату мира.
В составе сборной Германии Лойпольц выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы. Также на её счету по две победы в чемпионатах Англии и Германии.
- 1 апреля 2023
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