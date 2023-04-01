Иван Сергеев прокомментировал победный дубль в ворота «Урала»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Забить два лучше, чем один. Выходил с намерением, что надо помочь команде добавить в агрессии и скорости. Главное, что выиграли. Всё сложилось как надо.

Самый лучший выход на замену в карьере? Дай бог, что впереди ещё будут классные», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Иван Сергеев в 25 матчах нынешнего сезона забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

«Зенит» с 51 очком занимает в турнирной таблице первое место. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет в Москве с «Локомотивом» (9 апреля).