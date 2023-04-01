Сергеев: видели, что «Спартак» сыграл вничью. «Зениту» надо было побеждать «Урал»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:0).

«Никто не обращал внимания, что сегодня 1 апреля. Уже не так в последние годы. Особо не шутят. Не было никакого юмора. Главное — концентрация на игре.

Когда выходили на матч, видели, что «Спартак» сыграл вничью. Надо было побеждать: в первом тайме чуть не получилось, но во втором создали моменты и забили», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В матче с «Уралом» Сергеев отметился двумя голами и был признан лучшим игроком матча. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча.