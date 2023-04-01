Сергеев: в «Зените» не опасаются Дзюбы. Недооценки «Локомотива» нет

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» в следующем туре Российской Премьер-Лиги.

«Завтра будет тренировка, потом уже будем наглядно разбирать «Локомотив». С завтрашнего дня будем потихоньку готовиться. Тренерский штаб всё расскажет и покажет. Будет хороший матч — дерби. Надо побеждать.

Дзюбу не опасаемся. Самое главное — настрой. Никакой недооценки нет», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:0) Сергеев отметился двумя голами и был признан лучшим игроком матча. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча.