Иван Сергеев: поддержка фанатов «Зенита» — топ. Спасибо болельщикам, что пришли

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев оценил атмосферу трибун в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:0).

«Обратил внимание на сцену на «Вираже», когда выступала группа. Дальше уже был весь в игре. Поддержка — топ. Спасибо болельщикам, что пришли! Главное, что мы порадовали их», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Матч «Зенит» — «Урал» посетили 27 534 болельщика. Для посещения матчей чемпионата России требуется карта болельщика (Fan ID). «Зенит» ранее провёл две такие встречи — с «Пари НН» (19 705) и «Химками» (15 965).

По прошествии 21 тура команда Сергея Семака с 51 очком возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.