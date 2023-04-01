Вендел: «Зенит» ещё не чемпион. С «Локомотивом» будет очень важный матч

Полузащитник «Зенита» Вендел не считает, что его команда уже гарантировала себе победу в Российской Премьер-Лиге.

«Считаю ли себя уже чемпионом? Совершенно точно нет. Мы должны двигаться шаг за шагом. Матч с «Локомотивом» — очень важный, за ним не менее важный матч с «Ростовом». Никаких определений, что мы уже чемпионы, к себе не применяем. Двигаемся поступательно. Рассчитываем, что до последней игры сможем набирать очки, держать этот ритм, чтобы завершить чемпионат победой», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» набрал в 21 матче 51 очко и занимает в турнирной таблице первое место. Следом идёт «Ростов» (41), у которого матч в запасе. В тройку также входит «Спартак» (41).