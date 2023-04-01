Дуглас Сантос: «Урал» — прекрасно организованная команда, но мы сегодня заслужили победу

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался после победы над «Уралом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Очень сложная игра. «Урал» — прекрасно организованная команда, хорошо подкованная тактически. Поэтому от нас требовалось на протяжении 90 минут показывать свою лучшую игру. Мои поздравления команде — мы сегодня заслужили этот результат.

Позволила ли замена переломить исход? Это показало, что ребята, которые вошли в игру, во-первых, очень усилили, во-вторых, совершенно точно заслуживают право считаться основными игроками. Когда тренер просит помочь и выпускает их на поле, они доказывают своей игрой, что полностью могут считаться игроками основы», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча. 9 апреля в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского «Локомотива».