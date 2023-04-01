Семак: на протяжении всего матча «Зенит» достаточно уверенно контролировал ход игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

«Победы очень редко когда даются легко. Сегодня как раз такой день, когда хорошая команда нам противостояла. Тем не менее сегодня мы провели хороший матч в плане качества игры, движения, борьбы. Конечно, нужно забивать раньше, потому что неважно, как ты играешь, сколько создаёшь моментов. Если это не претворяется в забитые мячи, это вносит определённую нервозность, и вероятность ошибки возрастает. В целом я игрой доволен, играли хорошо против хорошо организованной и крепкой команды, одной из лучших в нашем чемпионате по единоборствам, движению. То, что хотели увидеть, мы увидели. Рад за ребят, которые вышли, сыграли хороший матч и заслуженно победили.

Один гол пришёл с одного фланга, другой — с другого фланга. Поэтому касаемо крена на левый фланг в первом тайме, то естественно, здесь позиция того же Клаудиньо, который чаще принимал между линиями. Далер был чуть выше, он искал момент с другого фланга, свободные зоны, которые были. Их было очень мало, «Урал» оборонялся очень низко.

Были хорошие подходы, моменты, не хватало только забитых мячей. Не думаю, что во втором играли лучше, чем в первом. На протяжении всего матча мы достаточно уверенно контролировали ход игры», — приводит слова Семака сайт «Зенита».