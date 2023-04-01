«Эльче» — «Барселона»: Роберт Левандовски открыл счёт в матче

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходит матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречаются местный «Эльче» и «Барселона». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 20-й минуте точным ударом с передачи Рональда Араухо отметился Роберт Левандовски. Для польского форварда этот гол стал 16-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Он укрепился в звании лучшего бомбардира турнира, опережая идущего следом Энеса Унала на три точных удара.
Гол Левандовского. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Барселона» в онлайн-таблице чемпионата Испании набирает 71 очко и отрывается от идущего следом мадридского «Реала» (56) на 15 очков. «Сливочным» ещё предстоит провести матч с «Вальядолидом», который состоится завтра, 2 апреля.
- 1 апреля 2023
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