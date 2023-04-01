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Михаил Кержаков: мне было бы приятнее видеть на трибуне не сцену, а «Вираж»

Михаил Кержаков: мне было бы приятнее видеть на трибуне не сцену, а «Вираж»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал постройку сцены на «Газпром Арене» на месте, где ранее располагался сектор активной поддержки «Вираж».

«Мне приятнее, когда «Вираж» за моими воротами. Сцена на трибуне? Мне было бы приятнее видеть там «Вираж», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» собирается использовать сцену на трибуне до тех пор, пока активные болельщики из Санкт-Петербурга не вернутся на трибуны. Они бойкотируют матчи Российской Премьер-Лиги из-за введения «карты болельщика» (Fan ID).

«Зенит» набрал 51 очко в 21 матче и занимает в турнирной таблице первое место. Следом идёт «Ростов» с 41 очком, но также с матчем в запасе. В тройку входит «Спартак» (41).

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