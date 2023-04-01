Михаил Кержаков: для меня новость, что брат ушел из «Кармиотиссы». Обсужу с ним

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался после победы над «Уралом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0), а также прокомментировал уход своего брата Александра Кержакова с поста главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиотисса».
«Зачем я руководил игроками, когда мы били штрафной? Я руководил теми, кто стоял рядом со стенкой, чтобы они закрывали обзор вратарю. Я это подсмотрел у кого-то в Серии А.
Брат ушёл из «Кармиотиссы»? Для меня это новость. Я у него спрошу, пока не общались», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, сегодня стало известно, что российский специалист и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиотисса». 40-летний россиянин был назначен главным тренером кипрского клуба 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда успела провести семь матчей.
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