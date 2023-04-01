Дуглас Сантос: с таким футболом, который мы показали сегодня, у нас всё должно получиться

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, сказывается ли потеря очков основными конкурентами по чемпионату России на мотивации санкт-петербургской команды.
«Нет, мы смотрим только на свою игру. У нас 15 соперников в чемпионате России, и мы стараемся к каждому матчу подходить как к совершенно особенной истории. Тем более когда дело касается домашних игр. Нам нужно продолжать играть в свой футбол, особенно тот, который мы показали сегодня. С таким футболом у нас всё должно получиться», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».
Напомним, «Зенит» обыграл «Урал» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 51 очком в активе. 9 апреля в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского «Локомотива».
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