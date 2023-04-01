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«Ювентус» обыграл «Верону» в матче Серии А

«Ювентус» обыграл «Верону» в матче Серии А
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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине состоялся матч 28-го тура чемпионата Италии. Встречались местный «Ювентус» и «Верона». Финальный свисток Давиде Герсини зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте: с передачи Мануэля Локателли отличился Мойзе Кин.

«Ювентус» набрал 44 очка и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы. Отметим, что по ходу сезона туринцев лишили 15 очков по делу о финансовых махинациях. В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Лацио» на выезде (8 апреля).

«Верона» с 19 очками осталась на 18-й строчке турнирной таблицы. В следующем матче команду ожидает встреча с «Сассуоло», которая состоится на домашнем стадионе 8 апреля.

Италия - Серия А. 28-й тур
01 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Kean – 55'
Комментарии
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