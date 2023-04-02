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Гвардиола: сегодня была идеальная игра с первой и до последней минуты

Гвардиола: сегодня была идеальная игра с первой и до последней минуты
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура АПЛ (4:1).

«С первой и до последней минуты это была идеальная игра. Когда мы пропустили гол, мы играли действительно хорошо. Конечно, они всегда представляют угрозу при переходах, но мы играли действительно хорошо во всех отделениях. Это было одно из наших лучших выступлений за эти семь лет.

Игроки знали, что играли неплохо, даже когда мы уступали в счёте. Мы немного скорректировали нашу игру в перерыве. Конечно, нам повезло забить второй гол, но наша игра действительно была стабильной на протяжении всех 93 минут матча», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 28 матчей. Лидирует в АПЛ лондонский «Арсенал», заработавший 72 очка в 29 матчах.

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