Гризманн рассказал, что ему нравится больше — забивать или отдавать голевые передачи
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос о голах и результативных передачах.
«Забивать или ассистировать? Сейчас я предпочитаю забивать, потому что мой сын хочет видеть, как его отец забивает голы, но на личном и профессиональном уровне я предпочитаю ассистировать, потому что это сложнее и это делает меня счастливым», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo со ссылкой на Bein Sports.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 26 матчах в составе «Атлетико», забил девять голов и отдал столько же результативных передач. Его команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.
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