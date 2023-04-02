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Гризманн рассказал, что ему нравится больше — забивать или отдавать голевые передачи

Гризманн рассказал, что ему нравится больше — забивать или отдавать голевые передачи
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос о голах и результативных передачах.

«Забивать или ассистировать? Сейчас я предпочитаю забивать, потому что мой сын хочет видеть, как его отец забивает голы, но на личном и профессиональном уровне я предпочитаю ассистировать, потому что это сложнее и это делает меня счастливым», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo со ссылкой на Bein Sports.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 26 матчах в составе «Атлетико», забил девять голов и отдал столько же результативных передач. Его команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

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